متسابقة مصرية تصدم لجنة The Voice

صدمت الفنانة الإماراتية أحلام، لجنة تحكيم برنامج The Voice، بكشفها عن الوزن الذي خسرته المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، حيث خسرت 10 كيلو من وزنها بعد مشاركتها في البرنامج.



وعلقت أحلام، على أداء المتسابقة إيمان عبدالغني، في الحلقة الثانية من العروض النهائية، قائلة إنه رائع ووصفتها بالسلطانة، وأكدت أنها خسرت 10 كيلو جرامًا من وزنها بعد أن طلبت منها هذا الأمر.



وكانت أحلام، قد اختارت المتسابقتين إيمان عبدالغني، وعيده، للانتقال للحلقة الثالثة من العروض النهائية واستغنت عن المتسابقة المصرية نورهان المرشدي.



وتسبب خروج نورهان المرشدي، من البرنامج في تأثر لجنة التحكيم خاصة الفنان محمد حماقي، الذي حرص على تحية المشتركة بنفسه، مؤكدا لها أنها موهبة رائعة حقًا.



إيمان عبد الغني تطرب المدربين من جديد وتغني سيدي وصالك #MBCTheVoice pic.twitter.com/jzVbpoA4Ca — MBC The Voice (@mbcthevoice) November 23, 2019