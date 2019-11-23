زوجة شقيق معتز مطر تفضح كذبه: الأمن لم يطارد والدته

قالت هبة الله محمد أسامة زوجة شقيق معتز مطر، إن معتز مطر غير مهتم بعائلته ويعادي دولته الأصلية مصر، لصالح دولة أخرى وهي تركيا بعد أن حصل على جنسيتها.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن عائلة معتز مطر لديهااستعداد للخروج على الهواء للحديث عن كل تفاصيل رفض العائلة لما يفعله معتز مطر.

وعن واقعة مطاردة الأمن لوالدة معتز مطر التي تغنى بها على قنوات الإخوان، قالت زوجة شقيقه، إن والدته لم يحدث لها أي شيء، وهذه الواقعة ليس لها أي أساس من الصحة.

وتابعت أن ما حدث أنه كانت هناك مباراة مقامة في النادي الأهلي، وكانت هناك قوات كبيرة من الأمن المركزي تؤمن النادي وقتها، وهو تصور أن الأمن المركزي المكلف بتأمين النادي ذهب لمطاردة والدته، ولكنها لم يتعرض لها أحد.