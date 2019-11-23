زوجة شقيق معتز مطر: لا نشاهد قناة الشرق الإخوانية.. "ما بنعملوش اعتبار"

قالت ريم سمير زوجة شقيق معتز مطر، إن زوجها رافض بشكل كامل لكل ما يفعله معتز، موضحة أنهم في المنزل لا يشاهدون قناة الشرق، ولا يشاهدون برنامجه، مضيفة "ما بنعملوش اعتبار".

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنها لا تعرف معتز مطر شخصيا، ولا تتواصل معه، ولا تشاهد برنامجه.

وأضافت أن ما تعرضت له أسرتها وزوجها من مضايقات بسبب أفعال معتز مطر جعلها لا تريد معرفته من الأساس، مشيرة إلى أنهم عندما كانوا يتواصلون معه لطلب الكف عن مهاجمة الدولة المصرية، لا يستجيب لهم، ويقول "أنتم مش عارفين حاجة أنتم مش فاهمين".