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"ادعم نقابتك": أحمد البحقيري أساء لسمعة المحامين في مصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:23 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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قال عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث باسم حملة "ادعم نقابتك"، إن الحملة قدمت الدعم للمحامي أحمد البحقيري من قبل، ولكن بعد ظهور فيديو أعلن فيه البحقيري علاقته مع صبري نخنوخ، أصبح شخصا يسيئ لسمعة المحامين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "محدش شغال في المحاماة يعمل كده، ده يصدر من بلطجية، ويجب إحالته للتحقيق، وكنت مستغرب من سكوت النقابة على الفيديو ده وعدم استدعائه للتحقيق معه".

وتابع: "عاوزين النقابة تتحرك لأن هذا الشخص أساء لسمعة المحامين"، لافتا إلى أن حملة "ادعم نقابتك"، تضم 10 آلاف محامي، ومهتمة بالعمل النقابي منذ 2016.

وأكد "جابر"، أن حملة "ادعم نقابتك" ستقدم طلبا لنقابة المحامين لإحالة البحقيري للتحقيق، وستستمر في الطلب لحين إحالته للتحقيق.

 

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