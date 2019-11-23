شقيقة شوقي غريب: "كان يهدي الفوز في كل مباراة لأرواح الشهداء"

قالت إيمان الغريب، شقيقة الكابتن شوقي غريب ووالدة الشهيد شريف محمد عمر، إنها حضرت مباراة منتخب مصر للشباب تحت 23عاما، وكان حضورها للاستاد هو الأول في حياتها، رغم انتمائها لعائلة كروية وكانت تتوقع الفوز.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنها توقعت صعود المنتخب المصري للشباب للمباراة النهائية، وتعهدت بينها وبين نفسها حضور المباراة في حال تحقق نبوءتها.

وتابعت: "شوقي غريب كان بيلعب المباريات، وكان يقول لي أنا بلعب للفوز لأهديه لروح شريف عمر وأرواح كل الشهداء".