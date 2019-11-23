لماذا أهدى شوقي غريب التتويج للسيسي؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن فوز منتخب الشباب تحت 23 سنة، نتاج تعب وجهد مصري، والواقع الذي ينتج الفوز، ليس واقعا مظلما مثلما زعمت جماعة الإخوان الإرهابية في تعليقها على فوز المنتخب.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، أهدى الفوز ببطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، للرئيس عبد الفتاح السيسي وشهداء مصر.

وعلق: "زمان كان لما نفوز بأي بطولة كان يخرج المسئول ويقول أهدي الفوز للرئيس، ولكن في هذه الحالة، إهداء شوقي غريب الفوز للرئيس "مسبب"، موضحًا أن شوقي غريب قال: "أهدى الفوز للرئيس الذي انحاز للمدرب المصري".