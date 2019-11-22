شريف عرفة يكشف سبب "الجزيرة 2" وإمكانية إعادة أفلامه بوجوه جديدة (فيديو)

حضر الفنان الشاب يوسف عثمان، ندوة تكريم المخرج شريف عرفة التي أقيمت اليوم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا ضمن فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وسأل عثمان المخرج الكبير عن إمكانية إعادة عمل سينمائي قديم له بنفس القصة لكن بنجوم شباب، وما هو ميزان نجاح أفلامه؟.



ورد عرفة على السؤال الأول، قائلا إن فكرة إعادة فيلم قديم مرة أخرى ستواجه صعوبة شديدة بسبب قلة الخبرة في التمثيل، مشيرا إلى أنه حال تفكيره في إعادة فيلم "دعاء الكروان" مرة أخرى سيقارن الجمهور على الفور بين أداء الأبطال الأساسيين وبين الأبطال الجدد، قائلا: "نعاني من مشكلة كبيرة في الكاستينج والتمثيل".



وأضاف: "الفيلم لا بد أن يكون مؤثرا في المجتمع ومتماشيا مع مجريات الأحداث"، مشيرا إلى أن سبب تقديم فيلم "الجزيرة 2" وجود تغييرات جديدة حدثت في المجتمع.