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حوادث

ضبط شخص يعمل على تهريب المهاجرين غير الشرعيين بالإسكندرية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكن قطاع مكافحة الجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة".

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة للتسويق والسياحة العلاجية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية بمزاولة نشاطه الإجرامي فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد واستقطاب الشباب راغبى السفر باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من الأجهزة والأوراق والمستندات الدالة على ضلوعه في نشاطه الآثم وهى عبارة عن جهاز سكانر مزود بطابعة ألوان وجهاز طباعة ألوان منفصل وهارد و2 فلاشة وجهازين لاب توب جميعها تحوي مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وكذا صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء مختلفة وهاتفين محمول يحوى أحدهما صور جوازات سفر وتأشيرات، و11 جواز سفر مصرى بأسماء مختلفة يحوى بعضه على أختام لدول أجنبية يشتبه بأنها مزورة و7 شهادات ميلاد بأسماء مختلفة و17 سجل تجارى و8 بطاقات ضريبية جميعها مزورة بأسماء مختلفة و12 شهادة تحركات منسوب صدورها لإدارة الجوازات بأسماء مختلفة مزورة وأبلكيشن لتقديم فيزا بأسماء مختلفة – عدد 3 تذاكر طيران وكشفين حساب بنكي مزورين و65 قالب أختام بنوك وجهات حكومية وأجنبية مختلفة وقاطعتين أوراق وكمية كبيرة من الورق المقوى والبلاستيكى المعد للتزوير ومبلغ مالى – عدد 4 فيزا.

وبمواجهة المذكور اعترف بنشاطه الإجرامى فى تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق ومستندات عرفية ورسمية مزورة لإدخال الغش والتدليس على السفارات وأن المبلغ النقدى المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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