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سياسي

الدكروري: مجلس جديد من ذوي الإعاقة لإدارة "التأهيل الاجتماعي"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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قال عادل الدكروري، رئيس مجلس إدارة التأهيل الاجتماعى للمعاقين بالسويس، إنه نتيجة وجود مشاكل عديدة داخل مبنى التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي لإعاقة بالسويس قررت وزيرة التضامن الاجتماعى، إقالة مجلس الإدارة القديم وتشكيل مجلس جديد من شباب ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالسويس ورسالة إلى المجتمع أن ذوي الإعاقة قادرين بإدارة أي منشأة مهما كانت الصعوبات والتحديات.

وأضاف الدكروري، إنه تم استلام المبنى الاجتماعي وهو بحالة سيئة وكل المشاريع به متوقفة، وتم إعادة تأهيلية وحاليا يوجد بالمركز ٩ مشاريع وهم مكتب التأهيل لاستخراج شهادات إثبات الإعاقة، ومركز تدريب على تفصيل ملابس وأعمال يدوية، كما تم استلام ولا يوجد عدد من المتدربين الآن بعد استلام المجلس وجود ٢٥ بنت للتدريب وخلال شهر سنصل لـ ١٥٠ بنت متدربة.

وأشار إلى أن هناك بعض المشاريع ومنها الحضانة التي استلامها ولا يوجد بها أطفال الآن بعد الاستلام المركز يوجد ٢٠ طفل، وكذلك المركز اللغوي تم استلام المركز بوجود ٤ أطفال الآن ٣٠ طفل، ومؤسسة الصم للأعمال الطباعة، كما تم استلام المكان ولا يوجد مقايسات الآن يتم الطباعة لجميع المصالح الحكومية والخاصة ومنهم مديرية التضامن، الغرفة التجارية، الهلال الأحمر، المجلس القومي للمرأة، كذلك عمل مشروع العلاج الطبيعي، بالإضافة إلي أنه تم تغيير الهيكل الوظيفي للمشروع بالكامل.

وأوضح أن هناك عدد من المشاريع والحرف اليدوية يتم العمل بها، منها ورشة الحدادة التي تم استلامها موقفه من ٥ سنوات وتم عمل مقايسات للعديد من المصالح الحكومية، وكذلك ورشة النجارة تم استلام الورشة متوقفة ولم يتم عمل صيانة لها من أكثر من ٦ سنوات والان يتم عمل صيانه لها لبدء العمل من شهر ١٢، ومشروع حضانة قرية عامر تم استلام المشروع وعدد الأطفال ٣ الآن ١٨ طفل.

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