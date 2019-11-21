الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

"ملك الغابة".. محمد رمضان على سرير في حفله الغنائي الأول بالسعودية (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:40 م
محمد رمضان
محمد رمضان
سناء إسماعيل
طباعة
خرج الفنان محمد رمضان في حفلها الغنائي الأول في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن حدود المألوف في الحفلات الغنائية.

وظهر محمد رمضان، خلال أدائه لأغنية "أنا الملك" على السرير، وإلى جواره الفرقة الراقصة في مشهد نراه للمرة الأولى في الحفلات الغنائية.

مفاجأت محمد رمضان والاستعراض طوال الحفل لم يقف على السرير فقط، ولكنه دخل للحفل بسيارة فراري، وأخرى من طراز قديم، كما دخل محمولًا على الأعناق في أغنية أخرى، وكان آخر صيحاته الدخول بدراجة نارية للحفل، وكذلك الظهور معلقا من مكان مرتفع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على خريطة حفلات موسم الرياض في السعودية

بروفة نهائية لـ محمد رمضان استعدادً ا لموسم الرياض

بسيارة «أنتيكة».. محمد رمضان يصعد على مسرح موسم الرياض (فيديو)

على أنغام «مافيا».. محمد رمضان لجمهوره السعودي: شكرًا على لم الشمل العربي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل وموعد التغيير الوزارى المرتقب

منذ حوالي 3 ساعات

نفاد تذاكر مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي إفريقيا للشباب

منذ حوالي 11 ساعة

جريمة بالقطامية.. أب يذبح ابنته بمساعدة نجله

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. "البترول" تصدر حركة تنقلات جديدة

الصور

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

image description

ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بـ"زراعة الغربية" (صور)

الأكثر قراءة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

سوزان مبارك "تريند على تويتر" بعد شائعة عن وفاتها

أول رد من علاء مبارك على "وفاة سوزان"

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

أيام زمان

اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

نصائح للاهتمام بمفاصلك

دراسة: اضطراب الطعام لدى الحامل يعرضها للولادة المبكرة

"خطورة الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية".. ندوة بشمال سيناء

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

الرئيس نيوز

النائب العام لوكلائه: أرغب فى توثيق ثقة النيابة العامة بالشارع المصرى

"كاف" يعلن نظام جديد للتأهل لمونديال الأندية٢٠٢١

علاء مبارك: "أخبار وفاة والدتي كاذبة"

جدل على السوشيال ميديا بسبب شائعة وفاة "سوزان مبارك"

منوعات

احذر.. ألعاب الأطفال بها مواد ضارة

عوامل تساعد طفلك على التخلص من العقبات النفسية

أطباء يحذرون من استخدام "لحاف الريش"

"عمره 9 سنين".. قصة أصغر خريج في العالم

كشكول

"أولادنا في عنينا" تجري كشوفات طبية لطلاب 31 مدرسة

وكيل تعليم سوهاج يشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى الطلاب العلمي

بالصور.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يقذفون أنفسهم داخل النيران

طالبة الإسماعيلية بـ" 100راجل".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

إسلام سياسي

هجوم إخواني على المقاول الأجير "ملهوش لازمة وانحرف.. وإخوان لندن لا منهم ولا كفاية شرهم لدعمهم محمد علي"

القصة الكاملة لتحركات المنظمات الحقوقية الإخوانية التحريضية ضد مصر

هجوم سلفي على خالد الجندي بسبب تصريحاته عن السحر

الإرهابية تتعاقد مع شركة أمريكية جديدة للتحريض ضد مصر بملفات حقوقية مفبركة

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

بحضور شاكر.. شعراء الفيوم يجتمعون في حب محمد عبد المعطي

ثقافة الإسكندرية تناقش إساءات التربية وتأثيرها على الأبناء

بمؤتمر شعر العامية.. انطلاق ندوة "شهادات عن خالد الصاوي" (صور)

لقاء ثقافي عمالي بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك