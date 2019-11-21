"ملك الغابة".. محمد رمضان على سرير في حفله الغنائي الأول بالسعودية (فيديو)

خرج الفنان محمد رمضان في حفلها الغنائي الأول في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن حدود المألوف في الحفلات الغنائية.



وظهر محمد رمضان، خلال أدائه لأغنية "أنا الملك" على السرير، وإلى جواره الفرقة الراقصة في مشهد نراه للمرة الأولى في الحفلات الغنائية.



مفاجأت محمد رمضان والاستعراض طوال الحفل لم يقف على السرير فقط، ولكنه دخل للحفل بسيارة فراري، وأخرى من طراز قديم، كما دخل محمولًا على الأعناق في أغنية أخرى، وكان آخر صيحاته الدخول بدراجة نارية للحفل، وكذلك الظهور معلقا من مكان مرتفع.

