محمد رمضان محمولًا على الأعناق في حفله بالسعودية.. فيديو

فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره السعودي خلال حفله المقام خلال الوقت الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بدخوله على المسرح محمولًا على الأعناق.



وقدم محمد رمضان، أغنية "السلطان"، التي أطلقها خلال الفترة الأخيرة وكان يضع على رأسه التاج الذي ظهر به في تصوير فيديو كليب الأغنية.



كما قدم رمضان أغنية "نمبر وان"، وكان يرتدي خلالها جاكيت من الفرو سبق أن ظهر به في حفله الأخير بالقاهرة.



وشهد حفل محمد رمضان الأول في السعودية، عددا من اللوحات الفنية الراقصة مع إحدى الفرق التي ترافقه، على نغمات أغانيه.

