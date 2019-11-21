محمد رمضان محمولًا على الأعناق في حفله بالسعودية.. فيديو
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:09 م
سناء إسماعيلطباعة
فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره السعودي خلال حفله المقام خلال الوقت الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بدخوله على المسرح محمولًا على الأعناق.
وقدم محمد رمضان، أغنية "السلطان"، التي أطلقها خلال الفترة الأخيرة وكان يضع على رأسه التاج الذي ظهر به في تصوير فيديو كليب الأغنية.
كما قدم رمضان أغنية "نمبر وان"، وكان يرتدي خلالها جاكيت من الفرو سبق أن ظهر به في حفله الأخير بالقاهرة.
وشهد حفل محمد رمضان الأول في السعودية، عددا من اللوحات الفنية الراقصة مع إحدى الفرق التي ترافقه، على نغمات أغانيه.
وقدم محمد رمضان، أغنية "السلطان"، التي أطلقها خلال الفترة الأخيرة وكان يضع على رأسه التاج الذي ظهر به في تصوير فيديو كليب الأغنية.
كما قدم رمضان أغنية "نمبر وان"، وكان يرتدي خلالها جاكيت من الفرو سبق أن ظهر به في حفله الأخير بالقاهرة.
وشهد حفل محمد رمضان الأول في السعودية، عددا من اللوحات الفنية الراقصة مع إحدى الفرق التي ترافقه، على نغمات أغانيه.
#محمد_رمضان_موسم_الرياض— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) November 21, 2019
انا عارف ان اسمي شاغل كل الحاقدين 🎤#السلطان 👑 @Mohamed_Ramadan @RiyadhSeason pic.twitter.com/H7v3MDO1nZ
نمبر ون بهز جبال 🔥🎶😎#محمد_رمضان_موسم_الرياض @Mohamed_Ramadan @RiyadhSeason pic.twitter.com/s6Mt51tI6z— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) November 21, 2019