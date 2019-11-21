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خبير في الشؤون الإسرائيلية: تشكيل حكومة ضيقة أمر "مستبعد"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:22 م
إسرائيل
إسرائيل
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور سعيد زيداني، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل شهدت مساء أمس ساعات حاسمة، عندما أعاد زعيم حزب "أرزق أبيض"، بني جانتس، التكليف بتشكيل الحكومة لرئيس الدولة بعد فشله في تشكيلها خلال 3 أسابيع.

وأشار خلال لقاء له في قناة الغد، إلى أن بنيامين نتنياهو وجانتس فشلا في تشكيل الحكومة، وأمام البرلمان الإسرائيلي 3 أسابيع كي يتم تشكيل حكومة، وإلا سيتم إجراء جولة ثالثة من الانتخابات.

وأضاف زيداني، أن هناك قضايا حالت دون تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ومنها موقف حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان، والذي يصر على حكومة وحدة وطنية من ناحية، أيضا وضع نتنياهو الحالي والذي تحوم حوله تهم الفساد.

وأردف: "وفقا للمعطيات، فإنه من المستبعد تشكيل "حكومة ضيقة"، وأن البديل الواضح هو الذهاب إلى انتخابات جديدة، إلا أن هذا لا يمنع وقوع أمر ما في اللحظات الأخيرة من تغيير في موقف ليبرمان أو نتنياهو أو حدوث انشقاق في أي من التكتلات.

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