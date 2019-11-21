"قلبوظة".. صورة من طفولة أروى جودة (شاهد)

شاركت الفنانة أروى جودة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، بصورة من طفولتها للمرة الأولى.



ونشرت أروى صورة من طفولتها وعلقت عليها قائلة: "زمان ودلوقتي"، وحصدت الصورة العديد من تعليقات متابعيها الذين أثنوا عليها ووصفوها بـ"القلبوظة".



من ناحية أخرى، تحل أروى جودة، ضيف شرف على فيلم "أشباح أوروبا"، وهو من بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، وقصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار: أمين جمال، محمد أبوالسعد، شريف يسري، إخراج محمد حماقي، والفيلم يعد أول إنتاج محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي.



وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.

