فايق يستقبل وفد مؤسسة حقوق الإنسان الصيني

استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم وفد مؤسسة حقوق الإنسان للتنمية فى جمهورية الصين الشعبية الذي يزور مصر حاليًا.



ورحب فايق بالوفد الصينى فى البداية، وأكد على العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والصين، حيث أقامت مصر علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية كأول دولة من دول العالم الثالث.



وشرح دور وأهداف وأنشطة المجلس فيما يتعلق بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر ونشر ثقافة حقوق الإنسان.



ومن جانبه عرض الوفد الصينى حجم التقدم والتطور الحاصل فى الصين، وتطرق للوضع فى هونج كونج والمحاولات الخارجية للتدخل فى الاحتجاجات الأخيرة.



وأعرب الوفد، الذى حرص على أن يكون أول لقاء له بمصر مع محمد فايق، عن أمله فى التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا تعزيز حقوق الإنسان والتنمية.



ووجه الوفد الصينى الدعوة لمحمد فايق لحضور مؤتمر تنظمه المؤسسة الصينية يوم 10 ديسمبر القادم فى مدينة شنغهاى الصينية.