7 مليارات دولار حجم الاستثمارات الصينية فى مصر

أفاد تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بأن العلاقات المصرية الصينية حدثت بها طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، في عدد من القطاعات، حيث بلغ حجم مشروعات التعاون بين التنموي بين مصر والصين 1.6 مليار دولار في قطاعات النقل والإسكان والتعليم والتعليم العالي.



وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر بلغ 7 مليارات دولار، لنحو 134 شركة صينية تعمل في مصر في كافة القطاعات، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 13.87 مليار دولار خلال عام 2018.