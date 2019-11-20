هاني عازر: ألمانيا تتجه للاستثمار في مصر بسبب الثقة بين البلدين

أكد المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، أن ألمانيا متجهة للاستثمار في مصر بسبب الثقة بين قادة البلدين، موضحا أن الشركات الألمانية منبهرة بالبنى التحتية والمشروعات التنموية.



وأضاف "عازر" في تصريحات خاصة مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الألمانية كثيرة وتزداد مع مرور الوقت، وأصبحت الثقة كبرى وعميقة وتتميز بحس الصداقة، مشيرا إلى وجود 1200 شركة ألمانية في مصر حتى الآن.

