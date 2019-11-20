تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر الشائعات

جددت النيابة العامة حبس 7 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لـجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.



والمتهمون المحبوسون هم: عبدالعزيز يوسف، وعلى ماهر، وصابر مصطفى، ومحمد بركات، وصبري عبدالحفيظ، وشادي بكير، ومحمد العايدي، وجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



ونسبت التحقيقات إلى المتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.