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مصر

مصر للطيران تشتري طائرتين "بوينج 787"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:58 م
بوينج
بوينج
محمود السعدي
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كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركة الخطوط بصدد شراء طائرتين جديدتين من طراز بوينج ٧٨٧ للانضمام إلى أسطول الشركة، فى إطار حرص وزارة الطيران المدني لتحديث الأسطول الجوي للشركة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط والعالم خلال المرحلة الحالية.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية خاصة للدستور، أن شركة مصر للطيران برئاسة الطيار حسن اشرف الخولى، استقبلت خلال الفترة الماضية عددا من الطائرات الحديثة من طرازات بوينج ٧٨٧ وايرباص ٢٠٠، وذلك في إطار الصفقة التي أبرمتها وزارة الطيران المدنى أواخر عام ٢٠١٧ لشراء ٣٥ مختلفة الطرازات والتى قدرت قيمتها بحوالى ٦ مليارات دولار.

وأشار إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة استبدال طائرات الامبراطور ١٩٠ بطائرات أخرى حديثة للعمل داخل الجمهورية.

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