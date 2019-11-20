حبس سائق متهم بسرقة رجل صينى الجنسية بأكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه على خلفية اتهامه بسرقة حقيبة شخص صيني الجنسية.



البداية كانت بتلقي الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من أحد الأشخاص يدعى "وانج. ز" يحمل الجنسية الصينية، يفيد بتعرضه للسرقة على يد سائق سيارة أجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة وبتتبع خط سير السيارة تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتبين أنه "عمر م" في العقد الثالث من عمره.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.