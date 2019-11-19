الحرية: تأهل المنتخب للأولمبياد تزامن مع عيد ميلاد السيسي

أشاد محمد مهني أمين شباب حزب الحرية المصري، بالمستوى الرائع لشباب المنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب.



وأضاف مهني أن هؤلاء الشباب نجحوا في إعادة الجماهير للمدرجات مجددا في صورة تنظيمية أكثر من رائعة ورسالة قوية وواضحة عن دور الأمن الرائع وقدرة مصر على التنظيم وتحمل مسئولية البطولات الجماهيرية.



وتابع أن هذا الفوز والتأهل للأولمبياد جاء بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي، وكان بمثابة هدية من هؤلاء الشباب الذين يحملون اسم مصر، وقدموا عرضا يليق بمصر وبالحضور الجماهيري في المدرجات.