الباز عن تأييد أمريكا للمستوطنات الإسرائيلية: الشعوب العربية في حالة موات

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بقرار مصر برفض القرار الأمريكي باعتبار المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية قانونية وشرعية.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر ليست تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وأصدرت قرارا يرفض هذا القرار الأمريكي، موضحا أن الفلسطينيين قرروا اللجوء لمجلس الأمن لإثبات أن هذا القرار الأمريكي يتنافى مع الأعراف الدولية.

وتابع الباز، أن الغريب أن الشعوب العربية أصبحت في حالة موات، ولم تعد تهتم بهذه القرارات، خاصة وأنهم استطاعوا أن يشغلوا الشعوب بوضعهم الداخلي.