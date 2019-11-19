الباز: الإخوان حاولوا التوسع في اعتصام رابعة لتدويل قضية عزل مرسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية توسعت في اعتصام رابعة بعد 3 يوليو بهدف تدويل قضية عزل محمد مرسي، ومحاولة إيهام العالم بوجود حالة انقسام، مثلما حدث في الأراضي السورية الآن.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن اعتصام الإخوان لم يكن احتجاجا فقط على ما جرى، ولكن الهدف توسيعه، أن تصل مصر لمرحلة يتم فيها تعيين مبعوث أممي يباشر فيها الأمر أمام العالم.

وتابع: "ده بيفسر لنا لماذا سجد الإخوان على منصة رابعة، عندما تسربت أخبار بوجود بارجة بالقرب من السواحل المصرية".