"من أين لك هذا؟".. قانون جديد يُناقش في العراق

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، ويليام وردة، إن الحكومة العراقية قدمت 3 مشاريع قوانين لمجلس النواب وهي قيد المناقشة حاليًا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مشاريع القوانين هي: قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات وقانون التقاعد الموحد.



ولفت إلى أن رئيس الحكومة العراقية سيقدم قانونين آخرين لمجلس النواب، وهما قانون موازنة 2020، وقانون "من أين لك هذا؟"، الذي سيمنح الفرصة لكشف المسئولين الكبار عن أموالهم وثرواتهم.

