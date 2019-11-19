حبس متهمين بحوزتهما 150 كيس استروكس بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين أربعة أيام عثر بحوزتهما 150 كيس استروكس.



وتمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط عاطلين عثر بحوزتهما على 150 كيس استروكس قبل ترويجهم بمدينة السلام.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين هما: "إبراهيم. م"، 22 سنة، و"عاطف. ع"، 25 سنة، عاطلين، اعترفا أمام رجال المباحث بترويجهما المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم بقصد الاتجار والكسب غير المشروع، وأقرا بحيازتهما 150 كيس استروكس بدائرة القسم.



كانت بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام أول، بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 150 كيس استروكس، و800 جنيه من متحصلات تجارتهما، و2 سلاح أبيض، وهاتفين محمول، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.