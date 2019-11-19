45 يومًا مهلة لتنفيذ مطالب المتظاهرين في العراق

قال مراسل الغد في بغداد، إن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي سيذهب إلى البرلمان، ليطرح تغييرًا يشمل 10 حقائب وزارية.



وأوضح المراسل، أن جميع الكتل العراقية ما عدا " كتلة سائرون" اتفقوا على مهلة زمنية 45 يومًا لتنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقة بتغيير قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديلات دستورية، ولجان تحقيقية حول ساحة التحرير، وأن لم تُنفذ في هذه المدة سيكون البديل إقالة الحكومة والبرلمان.



وأكد المراسل، أن الشارع العراقي رفض تلك الطروحات تمامًا، واعتبرها توزيعا للأدوار السياسية مرة أخرى، متمسكين برحيل هذه الكتل، وإسقاط الحكومة الحالية وحل البرلمان.



وتابع مراسل الغد، أن الزخم ما زال كبيرًا في ساحة التحرير في بغداد، وفي الديوانية أغلق المتظاهرون، الدوائر الحكومية وكانت كتل سياسية بارزة في العراق قد وقعت على اتفاق ينص على تغيير حكومي، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة.



وأفاد مراسل الغد، أن 12 كتلة وقعت الاتفاق بعد عقد اجتماع في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ومن أبرز الكتل السياسية المشاركة في ذلك الاجتماع، كتل النصر والفتح والحكمة والحزبان الكرديان، موضحًا أن الاجتماع ناقش أيضا طرح قانون انتخابات جديد غير مشروع القانون المطروح في البرلمان، على أن يشمل مشروع القانون الجديد بنودًا تنص على الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة والمحافظين مع منح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية.



