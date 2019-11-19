أصالة تشعل "إنستجرام" بإطلالة جذابة (صور)

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "أصالة" بإطلالة جذابة أنيقة، ولم تكشف الصورة إلا عن وجهها فقط، حيث اعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، معلقة عليها بقولها: "صباح طيّب ليوم جديد... سيكون حلو بمنّ سنلامس قلوبهم، ونُمسك بهم ليبقوا كيّ يبقى الأمل يرافقنا"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، قد شاركت في حفل ختام مهرجان الأغنية العربية على مسرح دار الأوبرا المصرية.