عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" عن كواليس أول اجتماع له بـ مرسى فى الاتحادية

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إنه تمت دعوته لحضور اجتماع بقصر الاتحادية، معبرًا: "وجدت رؤساء تحرير الصحف المصرية في الاجتماع، وكان بينهم شخص عُرف من قبل بمدى قربه من الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك، هذا الشخص وجدته يصلي بجوار أحد قيادات الإخوان في غير موعد الصلاة، ومنذ هذا التوقيت أدركت نوايا وتخطيط هذا الصحفي".

حكم الإخوان الغاشم

وأكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "تم طرح أسئلة تافهة في هذا الاجتماع، والرئيس مرسي استحسن هذا الحوار وبدأ الحديث عن المرأة، وبالتالي احترق الوقت في هذه التفاهات".

وتابع: "كان تقديري أن مرسي ضحية الجماعة الإخوانية، حيث من الأحق أن نذكر أن محمد مرسي شديد الطيبة والبساطة، ووضع في غير موضعه".

اجتماعات الإخوان

واستطرد: "متحدث الرئاسة أخبر مرسي أن الوقت نفذ، وبالتالي اختتم مرسي الحديث في هذا الجتماع وقال أنه في الاجتماع القادم سيترك لي مساحة الحديث والنقاش، لذا قمت بالرد العفوي التلقائي قائلًا إذا كان فيه مرة تانية يا دكتور".

وذكر: "بعد مرور ١٠٠ يوم من حكم الإخوان خرج عدد من الشباب يهتفوا ضد مرسي، وفي المقابل خرج عدد من المؤيدين لحكم الإخوان بالتصدي لهؤلاء الشباب بوحشية كبيرة".