القبض على المتهمين بسرقة سيارة رجل أعمال بالقاهرة الجديدة

تمكنت ضباط مباحث القاهرة الجديدة من ضبط المتهمين بسرقة سيارة رجل أعمال من أحد شوارع منطقة التجمع الخامس لمساومته عليها.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين "إسلام. م"، و"رضا. ع" عاطلان، أقرا أمام رجال مباحث قسم شرطة التجمع بسرقة سيارة رجل الأعمال "ي. ز" لمساومته على مبلغ مالي، كما أقرا بسرقتها مستخدمين مفتاحًا مصطنعًا، وأنهما خبئا السيارة بمخزن ملك المتهم الأول في المطرية.



وكانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس يفيد بسرقة سيارة رجل أعمال ومساومته على مبلغ مالي، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم رقم "2296 " لسنة 2019.