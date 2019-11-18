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أحمد عكاشة: الإيمان بالله يخفف الألم ولكن لا يُعالج الإنسان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:17 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن المخ به 100 مليار ترنزيستور، وهو ما ليس موجود في أي جهاز كمبيوتر في العالم.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن استعمال المخ بشكل مستمر، يساعده على تجديد خلاياه، وبالتالي يحمي الإنسان من الأمراض مثل الزهايمر.

ولفت إلى أن الإيمان بالله يساعد على تخفيف الآلام لدى الشخص، ولكنه لا يعالج الإنسان، لافتا إلى أن نسب الأمراض النفسية في المؤمن تعادل الموجودة في الملحدين.    

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