أحمد موسى مهاجما جمال عيد: "بحاول أفهمك القانون"

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن قانون التظاهر، قائلا، إن المنظمات الإرهابية الممولة تعلم ما يعنيه قانون التظاهر وأهمية القانون وإجراءاته وضمناته.



وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المنظمات الإرهابية لا تتحدث عن مميزات قانون التظاهر، وذلك حتى تستمر عملية تمويلها.



وذكر مميزات قانون التظاهر، قائلا، إن من يريد التظاهر يقدم طلب للقضاء، والقضاء هو من يبت في أمر التظاهر وليس وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه عندما يوافق القضاء على التظاهر، تقوم الداخلية بحماية المتظاهرين.



وتابع: "من يتظاهر دون أن يقدم طلب للقضاء، لا يسمى بالمتظاهر وإنما يسمى بمرتكب جريمة".



ووجه رسالة إلى الحقوقي جمال عيد، قائلا: "يا جمال يا عيد إفهم، أنا بحاول أفهمك كل يوم، لازم أفهمك كل يوم شوية حاجات في القانون، وإنت ولا عارف قانون ولا غيره، إنت عارف حاجة واحدة بس هي الفلوس".

