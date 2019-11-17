التصريح بدفن 5 جثامين من عمال برج كهرباء أوسيم

تجري نيابة أوسيم تحقيقات موسعة في انهيار برج كهرباء بقرية سقيل، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين.



وصرحت النيابة برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم بدفن جثامين المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليهم، كما انتقلت النيابة إلى مستشفى أوسيم لسماع أقوال المصابين.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن التفاصيل الكاملة في ملابسات سقوط برج كهرباء أثناء إحلاله بمنطقة أوسيم.



وتبين من التحريات الأولية، أن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يعملون على فك البرج المنهار، والذي يبلغ ارتفاعه "١١٠ أمتار"، وتمكنوا من إحلال ٨٥ مترا من البرج.



وشرحت التحريات أن العمال سقطوا من مسافة ٢٥ مترا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدي إلي مصرع 5 من العمال وهم: كريم محمد ابراهيم ٢٨ سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، ٢٢ سنة طلخا الدقهلية، وأبوالوفا أسعد، ٣٥ سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبدالرحمن ٣٣ سنة، الصبريات دشنا قنا، وتوفي الخامس من بين المصابين بعد التأثر بجراحه.