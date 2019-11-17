"الجماعة وذيولها".. حقيقة مهاجمي رئيسة اتحاد طلاب "دار العلوم"

قالت أميرة ناصر، رئيس اتحاط طلاب كلية دار العلوم، إن من يهاجموها على مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا زملاء لها في الكلية، مؤكدة ان كل زملائها يدافعون عنها.



وعن سر الهجمة التي طالتها، كونها أول فتاة تترأس اتحاد كلية دار العلوم، وأيضًا لأنها غير محجبة، قالت أميرة، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم": "دول ناس متخرجة، واتحادات من 2011، و2013، وحضرتك عارفة مين دول".



وعقبت لبنى، قائلة:"الجماعة وذيولها".