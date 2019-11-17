والدة الشهيد إسلام مشهور: "حق أولادنا بيرجع بفخر وشرف"

قالت سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، إنها سعيدة جدًا بالحكم على عبدالرحيم المسماري بالإعدام، مشيرة إلى أن حق ابنها "رجع بفخر وشرف".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": "أول ما ابني استشهد، وخلال دفن الجثمان، هتف أصدقائه هنجيب حقك، وفعلا بعد سنتين من استشهاده حق ابني بيرجع بفخر وشرف من قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن الحكم العادل".

وأكدت "سوزان"، أن كل شهيد على أرض بلدنا هحقه "بيرجع"، ولا يوجد تهاون في حق ودم أولادنا.

وتابعت: "رسالتي لزملاء إسلام: ربنا يحميكم وانتوا قد كلامهم وأنتم خير أجناد الأرض وأشكركم على مواساتي وإنكم مش بتنسوا حق زملائكم الشهداء".