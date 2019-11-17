1000 فدان لإقامة مشروع زراعي متكامل بالفرافرة

وقع محافظ الوادي الجديد مساء اليوم الأحد، عقدا مع إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الاستثمار الزراعي، لإقامة مشروع زراعي متكامل على مساحة ألف فدان بمنطقة سهل بركة بمركز الفرافرة لزراعة النخيل بأنواع متميزة من التمر ذو العائد الاقتصادي المرتفع، بالإضافة إلى إقامة مشروعات إنتاج حيواني، باستخدام نظم الري الحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية.



وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة وإنتاج التمور بزراعة ٢ مليون نخلة، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم خطط التنمية بكافة المجالات وعلى رأسها تنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، موضحا أن هذه التيسيرات فتحت المجال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسليط الضوء على المحافظة كمحافظة جاذبة للاستثمار.