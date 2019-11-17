غدًا.. السيسى يلتقي نظيره الألمانى ورئيس البرلمان فى برلين

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا الإثنين، مقر البرلمان الألماني "البوندستاج" حيث يلتقي رئيس البرلمان فولفغانغ شويبله وعددا من النواب الألمان.



ثم يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويشارك بعدها الرئيس السيسي في لقاء يجمع الرئيس الألماني ورؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.



كما يشارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذى يقيمه الرئيس الألماني مساء غد لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، ويشارك السيسي بعد غد الثلاثاء في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.