أستاذ جامعى: التحول الرقمى فى تطوير المناهج يؤكد أن مصر تعيش ثورة فى التعليم

أشاد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، بالتحول الرقمي في تطوير المناهج التعليمية واستخدام بنك المعرفة و"التابلت"، ما يؤكد أن مصر تعيش ثورة في التعليم، ونقل من ثقافة الإيداع إلى الإبداع، ومن التحصيل للتفكير.



وأضاف شحاتة، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن بناء إنسان جديد بفكر جديد يحتاج إلى تقنية تكنولوجية حديثة، مع استخدام "بنك المعرفة" باعتباره أكبر مكتبة إلكترونية في الشرق الأوسط ووجود التابلت المجاني في يد الأطفال سهل عملية التعليم وأدى إلى تطورها بشكل كبير وملحوظ.



وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنه في الماضي كان يتم إنفاق 2 مليار جنيه مصري على الكتب الورقية، لافتا إلى أن التعامل مع التابلت يعطي فكرًا واحدًا وأحادية في التعلم وتنوعًا في الآراء وقادر على الحوار وإبداء الرأي وبناء إنسان وعقول جديدة وليس تجميع معلومات فقط.



