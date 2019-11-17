مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المصري بـ 150 مليون يورو خلال زيارة السيسي لألمانيا

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخامسة إلى ألمانيا ومشاركته في المنتدى الذي يجمع بين ألمانيا وأفريقيا تعتبر ظاهرة طيبة وطبيعية.



وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عدة ملفات هامة سيتم مناقشها من خلال هذه الزيارة، منها الملف الثنائي بين مصر وألمانيا، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المصري بـ 150 مليون يورو، وستكون بشكل منحة لا ترد، موضحًا أن مصر تسعى لمزيد من الاستثمارات وألمانيا تعتبر مستثمر رئيسي وداعم للتنمية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك لمصر استثماريًا، وألمانيا تأتي في مقدمة الاقتصادات الأوروبية.



