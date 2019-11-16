غدًا.."إعلام البرلمان" تناقش تدهور الأداء داخل قصور الثقافة

تناقش، غدًا، لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، طلب الإحاطة المقدم من رضوان الزياتي، بشأن تدهور الأداء داخل قصور وبيوت الثقافة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الشباب عن الارتباط بهذه المؤسسات الثقافية.



وتفتح اللجنة هذا الملف، لتعرض بعض هذه البيوت للانهيار منها بيت ثقافة القلج بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن دور الوزارة في زيادة الوعي لدى المواطن المصري وعجز قصور الثقافة في جذب الزائرين لمشاهدة ما يتم تقديمه على مسارحه.



وتعقد اللجنة اجتماع الإثنين المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من أمل زكريا، بشأن ارتفاع عدد الأفلام والمشاهد غير اللائقة بالمجتمع المصرى، وطلب الإحاطة المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان، بشأن إعلان سيئ منتشر على مواقع التواصل الذى يمنع ويقلل فرص الاستثمار فى المحافظات الحدودية.