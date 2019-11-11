مؤسس "صرخة طفل": تقدمنا ببلاغات عن الاستغلال الجنسي للأطفال

قال عيد حسني، مؤسس صفحة "صرخة طفل"، إنه يصل إليهم بصفة مستمرة، شكاوى متعلقة باستغلال الأطفال جنسيًا من قبل المشرفين الذي يعملون بدور الأيتام.



وأضاف حسني، خلال لقائه ببرنامج "حواديت شارعنا"، الذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين، أن 55% من العاملين بدور الرعاية غير مؤهلين للتعامل مع هؤلاء الأطفال وبالتالي يعاملوهم أنهم نكرة المجتمع، وأنه لن يسأل عنهم أحد.



وكشف عن أنهم تقدموا ببلاغات للنيابة بخصوص حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، ويتم التحقيق فيها وتم حبس عدد من المشرفين الذين يستغلون الأطفال جنسيًا.



وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في البلاد وهي تولي رعاية خاصة وأهمية كبيرة للأطفال الأيتام والمودوعين بدور الرعاية، موضحًا أنهم يتعاونون مع وزارة التضامن بشأن الشكاوى بصفة مستمرة ويتلقون كل أوجه الدعم المطلوب.

