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رئيس "المصريين": بعض المنظمات الحقوقية تصدر تقارير مغلوطة لأهداف سياسية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:16 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين
أحلام عبدالرحمن
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شن الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، هجوما حادا على بعض منظمات حقوق الإنسان التي تصدر تقارير غير صحيحة عن مصر، مشيرا إلى أنها ممولة وتتعمد تشويه صورة مصر خارجيا.

وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الإثنين، إن معظم المنظمات الدولية تنشر أخبارا ضد مصر لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن السجون المصرية من أفضل السجون على مستوى العالم.

واستنكر رئيس حزب "المصريين"، التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي انتقد نظام السجون في مصر، وزعم أنه السبب وراء وفاة محمد مرسي مؤخرًا، مشيرا إلى أن التقرير يفتقد المصداقية والأدلة.

وأوضح أن كل كلمة في التقرير تفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع السجون فيها، مؤكدا أن الهدف من هذا التقرير هو عمل «شو»، نافيا ما يسعى البعض لإشاعته بشأن تسبب نظام السجون في وفاة مرسي، باعتبار أن نظام السجون في مصر ليس به ما يدفع لذلك، مطالبا المصريين بالحذر من تلك المنظمات التي لا تريد للشعب المصري أي خير.

وفي السياق نفسه أشار رئيس حزب المصريين، إلى أن الإخوان أفرزوا عددا من المنظمات في الخارج وأرسلوا بيانات وأخبار صحفية مغلوطة لبعض المنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن تقارير تلك المنظمات الممولة ليس لها قيمة قانونية ولكنها دعائية.

وأبدى أبوالعطا، تعجبه من الهجمة الشرسة على الدولة المصرية في وقت يطلق فيه الرئيس السيسي العديد من المبادرات الإنسانية، التي لها مردود ايجابي كبير، ومن أبرزها سجون بلا غارمين وغارمات، ساهمت في الإفراج عن 20188 غارما وغارمة و19490 نزيلا بعفو رئاسي ونحو 15 ألف سجين بإفراج شرطي خلال 2019.
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