الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

ضابط التحريات فى "دواعش سيناء" يكشف مفاجأة للمحكمة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، لشهادة ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات في قضية "دواعش سيناء"، الذي أكد أن تنظيم أنصار بيت المقدس تغير اسمه إلى ولاية سيناء بعد الانضمام لـ"داعش".

وأكد الشاهد فى إجابة منه على سؤال المحكمة بشأن ما ورد بشهادته أنها توصلت لتكليف قيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" لعدد من كوادر التنظيم للدعوة لصالح أفكاره المتطرفة، على أن تنظيم أنصار بيت المقدس تم إنشاؤه في 2013، بواسطة أبوبكر البغدادي، وتمت البيعة له في سيناء من أعضاء التنظيم.

وأشار الشاهد، إلى أن التنظيم يتبنى أفكار "داعش"، ويتراوح عددهم بين 400 لـ500، وتغير مسماهم لولاية سيناء بعد الانضمام لداعش، وذكر أن أغراضهم هدم الدولة، ومقاومة القوات المسلحة والشرطة، ونشر الفكر التكفيري الذي يقوم على تكفير الدولة، والأنظمة السياسية القائمة فيها، وتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت العامة وإسقاط الدولة، مختتمًا بأن هدفهم كان الوصول لإعلان الإمارة الإسلامية.

وأكد الشاهد، أنه تم تكليف عدد من قيادات ولاية سيناء بأن يجندوا عناصر لتشكيل خلايا عنقودية داخل كل محافظة، لافتًا إلى ما يُسمونه "الذئاب المنفردة"، وهم من ينفذون عمليات إرهابية دون الرجوع للقيادات، مشيرًا إلى أنهم كانوا يرجعون إن أمكن للقيادات في سيناء للحصول على الموافقة على العملية، وإن لم يكن ذلك ممكنًا كان التنفيذ يكون على الفور.

وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهمًا واحدًا مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

منذ حوالي 8 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

منذ حوالي 19 ساعة

"اللي أمه حلوة يلعب في الأهلي".. يونس يرفض الاعتذار ويضم الزمالك والإسماعيلي

الصور

image description

"الأطباء" تعلن موقفها من نظام التكليف الجديد

image description

قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم ندوة حول "أضرار الزواج المبكر"

image description

قصر ثقافة وادي النطرون يحتفل بالمولد النبوي

image description

استمرار عملية توثيق وتسجيل خبيئة العساسيف

image description

"معًا من أجل صحتك وتعليمك" مبادرة بمستشفى طلبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

وفاة علاء علي لاعب الزمالك الأسبق

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

علاقة جنسية تدفع نقاشاً لتهشيم رأس شقيقه بـ«شاكوش»

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. غدا

علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تسبب الأورام.. العلماء يحذرون من الطهى بملاعق بلاستيكية

الرئيس نيوز

نجيب ساويرس يجدد الجدل بتصريحات عن "الحجاب"

السيسي لمسئول صيني: التنمية وتغيير الواقع للأفضل أهم سبل مكافحة التطرف

الصحة: تسجيل 50% من أطباء الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر ببرنامج الزمالة

طلب إحاطة بشأن مخاطر "الصيدليات الإلكترونية" على صحة المصريين

منوعات

أسترالي يهزم تمساحًا بإصبعه.. وينجو بحياته

عرض 93 ألف تحفة أثرية إسلامية بمتحف برلين

عطارد يمر بين الشمس والأرض فى ظاهرة نادرة.. اليوم

تسجيل إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا

كشكول

تفعيل البوابة الإلكترونية لتعليم "الوادى الجديد" خلال أيام

توجيهات هامة لمديري المدارس الثانوية .. تعرف عليها

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

رئيس جامعة بني سويف : طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء يرصدون عبور كوكب عطارد للشمس

إسلام سياسي

قصة الطفل ألفين الذي استقبلته إيطاليا بعد تجربته مع داعش

بعد اعترافات "عبدالعظيم" و"عبدالغني".. الإخوان تصدر مزاعم جديدة للتغطية على أكاذيبها

حملة إخوانية جديدة لتشويه مصر قبل مراجعة ملفها الحقوقي بالأمم المتحدة

كيف خاض أردوغان الحرب مع الأكراد؟.. المرصد السوري يجيب

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

"لا حرب فى طروادة" ديوان جديد لـ نورى الجرّاح

العين تعلن الروايات المرشحة للفوز بجائزة إسماعيل فهد إسماعيل

10 مسرحيات من مصر تتنافس على جائزة الهيئة العربية للمسرح

قصة حياة شجرة الدر بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك