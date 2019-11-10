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عالم

استقالة رئيس بوليفيا عقب احتجاجات شعبية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:05 م
الرئيس البوليفي إيفو
الرئيس البوليفي إيفو موراليس
محمد عمر
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أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه إثر احتجاجات شعبية عارمة، وفق قناة "سكاي نيوز.

واجتاحت بوليفيا اضطرابات واسعة منذ انتخاب موراليس فى 20 أكتوبر الماضي لولاية رابعة، وهو ما رفضته المعارضة مؤكدين أن الانتخابات مزورة.

وتمردت وحدات من الشرطة البوليفية الجمعة الماضية في مدن سوكري جنوب شرق البلاد، وسانتا كروز (شرق) وكوتشابامبا (وسط)، وامتنعت عن الامتثال لأوامر قيادتها التي تطلب قمع تظاهرات تعارض إعادة انتخاب الرئيس ايفو موراليس.

وكانت وحدة العمليات التكتيكية في كوتشابامبا أول مَن أعلن التمرد، تلتها قوات الكوماندوس في سوكري وسانتا كروز.
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