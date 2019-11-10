ضياء رشوان يكشف عن حدث مهم في السجون غدًا (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك حدثًا مهمًا غدًا الإثنين في السجون، حيث تم التنسيق مع الداخلية لحضور مراسلين أجانب، وجهات إعلامية كبرى في سجن طرة، لحضور الاحفال السنوي.



وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ليس لدينا شيء يخيفنا، أتحدى كل ما يُقال عن تعذيب في السجون وعدم عناية طبية، أنا متابع حالات بشكل خاص، أتمنى كل ما لدينا من أوراق ومعلومات نوضحها للجميع".



ولفت إلى أن بعض السجناء تلقوا علاجًا في مستشفيات خارج السجن، مثل مستشفى المنيل التخصصي.



وأردف: "محدش بيفتش علينا، نعلن ما لدينا لأننا جزء من مجتمع كبير، وهناك مجموعة من المراسلين سيدخلون مجمع سجون طرة الأكبر في مصر، والذي يضم 8 سجون، منها العقرب شديد الحراسة 1، 2، لمان طرة".