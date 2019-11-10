"أجرة خطيب الجمعة على حسابك".. الباز يحذر من "فبركة" أخبار بأسماء صحف

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من ظاهرة اختراع الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن هذه الظاهرة تتم عن استغلال لوجو الصحف والمواقع الكبرى، وتزوير أخبار لا أساس لها من الصحة ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن آخر هذه الأكاذيب هي أكذوبة تحصيل 3 جنيهات من كل مصلي لصالح خطيب الجمعة، وكذلك إلزام الأهالي بدفع فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، وهو ما نفته وزارة الأوقاف جملة وتفصيلًا.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء أكدت أن علاقة وزارة الكهرباء والأوقاف هي علاقة بين مؤسسات دولة، ولا يمكن أن يكون هناك خلافًا على ذلك.