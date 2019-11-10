الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

أحد أقارب ضحايا "بالوعة تلا" يكشف تفاصيل الواقعة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:31 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أوضح خالد ربيع، أحد أقارب ضحايا حادثة بالوعة "تلا"، تفاصيل وفاة 4 أشخاص، وإصابة اثنين، أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بأحد شوارع قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN"، إن بعض العمال كانوا يعملون في المجاري وتسليك بالوعة صرف في المنطقة، فسمع ابن عمه صوت "الحقوا فيه واحد بيغرق"، موضحًا أن ابن عمه نزل مسرعًا في البالوعة من أجل إنقاذه إلا أنه لقى مصرعه هو الآخر.

وتابع: "ابن عمي التاني جاي، قالوا له ابنك عمك بيغرق في البالوعة، فنزل هو كمان مطلعش، فيه اتنين دلوقتي مصابين وفيه أربعة توفاهم الله، لسه دفنينهم وجايين".
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"صابر": تأكدنا من الأنفاق وتسليك البالوعات استعدادًا للسيول

مصرع وإصابة عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحي بالقليوبية

أهالى الطالبية يطلقون اسم ضحية بالوعة الصرف على أحد الشوارع

محافظة القاهرة تطلق حملة لسرقة أغطية البالوعات

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

برأسية رائعة.. صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في مرمى السيتي (فيديو)

منذ يوم

بعد زيادة وزنه 50 كيلو في السجن.. أحمد موسى: حازم أبو إسماعيل "بيتعلف"

منذ ساعة

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على السيتي بثلاثية ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

مضاعفات إصابات العمود الفقري تزيد خطر السكتة الدماغية

7 مأكولات تحميك من إصابة الاكتئاب الموسمى

حمض الهيالورونيك يرطب الشعر

دراسة: التمارين تتنبّأ بمخاطر الوفاة أفضل من معدل التدخين

الرئيس نيوز

انفوجراف| الموقف التنفيذي لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالوحدات الحكومية

ليفربول يواصل الصدارة برصيد 34 نقطة بالدوري الإنجليزي الممتاز

مزارع إسرائيلي: إعادة أراضي الغمر للأردن مثل «لكمة في الوجه»

خاص| سياسي ليبي: تحرير العاصمة قاب قوسين أو أدنى

منوعات

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

نصائح للحفاظ على طاقة الثلاجة ومنع إهدارها

كشكول

تفتيش طارئ بالمعاهد الأزهرية لمعامل مناطق الصعيد

انطلاق فعاليات تدريب موجهي الثانوية على نظم التعلم الحديث بالإسكندرية الأزهرية

الجامعة الأمريكية تشرف على تدريب معلمى الأزهر لتطوير التعليم

مارثوان للوافدين بجامعة الأزهر.. تعرف على موعد الاشتراك

إسلام سياسي

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

منشق يكشف كواليس الصراع التاريخي بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

"تعالوا نقرأ ونسمع بعض" في آفاق اشتراكية.. الأربعاء

قريبًا.. صدور "التفرد والنرجسية" عن دار العين للنشر

"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى بالمتحف الإسلامى

صفحتنا ع الفيس بوك