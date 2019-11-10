أحد أقارب ضحايا "بالوعة تلا" يكشف تفاصيل الواقعة

أوضح خالد ربيع، أحد أقارب ضحايا حادثة بالوعة "تلا"، تفاصيل وفاة 4 أشخاص، وإصابة اثنين، أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بأحد شوارع قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.



وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN"، إن بعض العمال كانوا يعملون في المجاري وتسليك بالوعة صرف في المنطقة، فسمع ابن عمه صوت "الحقوا فيه واحد بيغرق"، موضحًا أن ابن عمه نزل مسرعًا في البالوعة من أجل إنقاذه إلا أنه لقى مصرعه هو الآخر.



وتابع: "ابن عمي التاني جاي، قالوا له ابنك عمك بيغرق في البالوعة، فنزل هو كمان مطلعش، فيه اتنين دلوقتي مصابين وفيه أربعة توفاهم الله، لسه دفنينهم وجايين".