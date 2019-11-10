الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

بعد انتهاء أعمال المترو.. إعادة فتح شارع الهرم بالاتجاهين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن أنه تم إعادة فتح شارع الهرم الذى أغلق بشكل جزئى بالاتجاهين على مدار الثلاث أيام الماضية، بعد انتهاء أعمال نقل المرافق لمترو الخط الرابع، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أغلقت شارع الهرم لمدة 3 أيام، فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء، وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم، مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين، مما يستلزم إجراء غلق جزئى للشارع .

ونسقت الإدارة العامة للمرور، مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.

وأهابت إدارة المرور المواطنين من المارة وقائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية، لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على التحويلات المرورية عقب إغلاق شارع القومية

حواجز حديدية بمحيط التحويلات بشارع القومية العربية لمنع الزحام

غلق جزئى لشارع الجيزة المتقاطع مع "الطحاوية".. غدًا

فتح محور 26 يوليو وكوبرى 15 مايو بعد انتهاء أعمال الصيانة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

فضيحة أيمن نور واعترافه بتزوير أعماله الصحفية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خريطة توزيع الوافدين بالجامعات الحكومية.. الأزهر والقاهرة فى الصدارة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

منذ حوالي 17 ساعة

بعد وفاة شهد.. تعرف على "الوسواس القهرى" وكيفية علاجه

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يتألق بحفل مهرجان الموسيقى

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء هيثم أحمد ذكي

image description

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

50 صورة من عزاء هيثم أحمد زكي وسط حضور فني كبير

image description

الحجار وصابرين وعدد من نجوم الفن في عزاء محمد الحلو مدرب الأسود

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

اكتشاف سبب وفيات مدخنى السجائر الإلكترونية

"باكلوفين" الباسط للعضلات يصيب كبار السن بالتشوش

تعرف على اشهر امراض الشتاء

احذر.. إضاءة غرفة النوم قد يسبب تصلب الشرايين

الرئيس نيوز

وفد صيني رفيع المستوى يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون

القومى للإدارة ينضم إلى المؤسسة الأوربية للتنمية الإدارية رسميًا

فتح شارع الهرم بعد إغلاقه 3 أيام وانتظام حركة السيارات

شبورة كثيفة على معظم المحاور.. وإغلاق طريق الصعيد الصحراوي

منوعات

ألمانيا ترسل قطعة من جدار برلين إلى ترامب

شركة تسترجع 130 ألف كيلو لحوم للاشتباه في تلوثها

الإعصار "بلبل" يصل إلى بنجلادش ويقتل شخصين

21 قتيلا و2.8 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في الصين

كشكول

نصائح لتجنب مضاعفات الربو عند الأطفال

السبت.. حفل تأبين لرئيس مباحث قوص بمديرية تعليم قنا

اليوم.."تحديد الاحتياجات التدريبية" ورشة عمل لمركز تعليم الكبار

التعليم تفتتح مدرسة "أحمد تعلب" الفندقية.. غداً

إسلام سياسي

قناة "البصيرة" السلفية تكشف سر فشل الجماعة طوال 90 عامًا - فيديو

واشنطن ترفض عودة الداعشية "هدى مثنى"

باحثة مغربية: التصوف انتصر للمرأة ولم يضطهدها

في حضرة الطريقة البودشيشية..."المغرب" تستقبل الآثار النبوية الشريفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

صحيفة أمريكية: القاهرة مدينة الفن والعمارة والأنشطة الثقافية

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

بالصور.. عرض "كأنك تراه" بمسرح المركز الثقافى بطنطا

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

صفحتنا ع الفيس بوك