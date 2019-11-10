بعد انتهاء أعمال المترو.. إعادة فتح شارع الهرم بالاتجاهين

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن أنه تم إعادة فتح شارع الهرم الذى أغلق بشكل جزئى بالاتجاهين على مدار الثلاث أيام الماضية، بعد انتهاء أعمال نقل المرافق لمترو الخط الرابع، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.



كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أغلقت شارع الهرم لمدة 3 أيام، فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء، وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم، مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين، مما يستلزم إجراء غلق جزئى للشارع .



ونسقت الإدارة العامة للمرور، مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.



وأهابت إدارة المرور المواطنين من المارة وقائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية، لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.