اليوم.. إضراب عام بقطاع التعليم غرب ليبيا

أعلنت تنسيقيات ونقابات التعليم المجتمعة في مدينة الزاوية غرب ليبيا الإضراب العام في جميع مؤسسات التعليم، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري، والاستمرار في الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج؛ بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.



وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "ليبيا 24"، فأن تنسيقيات ونقابات التعليم ذكرت في بيان لها، أن ذلك يأتي ردًا على تباطؤ المجلس الرئاسي في تنفيذ مطالبهم الخاصة بتحسين أوضاعهم.



وتطالب تنسيقية الدفاع عن المعلمين في مدينة الزاوية، بحسب قناة 218 الليبية، بزيادة مرتبات المعلمين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة، إضافة إلى فصل وزارة التعليم عن التعليم العالي ومنح التأمين الصحي للمعلم حسب القانون رقم 12 وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط.