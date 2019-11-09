10 ملايين شخص حول العالم لا يحملون جنسية

سلط تقرير بثته فضائية "الغد"، الضوء على أزمة فاقدي الجنسية، والبالغ عددهم 10 ملايين إنسان حول العالم، حيث لفظتهم أوطانهم وأصبحوا بلا مأوى أو وطن أو جنسية، ويقابل طلب لجوئهم إلى بلد آخر بالرفض.



وأفاد التقرير، بأن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تدعو الدول الأوروبية إلى إجراء تعديلات على قوانين اللجوء، لتمكين اللاجئين بلا جنسية من الحصول على الإقامة الدائمة، أو الجنسية وفق شروط محددة.



وأشار التقرير، إلى أنه في أوروبا وحدها يوجد أكثر من نصف مليون لاجئ من عديمي الجنسية يفتقرون إلى الكثير من الحقوق الأساسية كما أنهم عرضة للاستغلال أو الاحتجاز أو الترحيل.



وأكد التقرير، أن السويد استجابت بالفعل لهذه الدعوة، وقررت منح عديمي الجنسية، الإقامة الدائمة لديها بدلا من المؤقتة.

