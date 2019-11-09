تعليق أحمد حلمي على مشاركته في "حكايا مسك" بموسم الرياض
السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:29 م
سناء إسماعيلطباعة
عبر الفنان أحمد حلمي، عن سعادته لمشاركته في "حكايا مسك"، لاكتشاف المواهب، مساء الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.
وقال أحمد حملي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الاهتمام بالموهبة لا يقل قدرا عن وجودها.. فالاثنان يكملان بعضهما البعض.. موهبة بلا اهتمام كمصباح بلا نور.. الموهبة تولد وتنتظر من يوقدها حتي تملء الدنيا نورا".
وأضاف: "سعدت بالزيارةُ وشعرت فيها حقا بسعادة أصحاب المواهب فقد كنت يوما مثلهم أحلم باهتمام هم يعيشونه الآن على أرض الواقع".
وقال أحمد حملي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الاهتمام بالموهبة لا يقل قدرا عن وجودها.. فالاثنان يكملان بعضهما البعض.. موهبة بلا اهتمام كمصباح بلا نور.. الموهبة تولد وتنتظر من يوقدها حتي تملء الدنيا نورا".
وأضاف: "سعدت بالزيارةُ وشعرت فيها حقا بسعادة أصحاب المواهب فقد كنت يوما مثلهم أحلم باهتمام هم يعيشونه الآن على أرض الواقع".