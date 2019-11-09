السيسى يهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.



وقال الرئيس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".

