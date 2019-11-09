السيسى يهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى
السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:06 م
وسام عطيةطباعة
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال الرئيس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".
وقال الرئيس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".